بمشاركة 17 دولة.. غلق أخطر موقع إجرامي في العالم

شفق نيوز/ أعلنت سلطات أمنية دولية، يوم الأربعاء، من القضاء على أكبر سوق للجرائم في العالم عبر الإنترنت، والذي كان تستخدمه عصابات الاحتيال الإلكتروني في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لتقارير أوروبية "تم إغلاق الموقع الإلكتروني الإجرامي سوق جينيسيس Genesis Market الذي تم إنشاؤه في عام 2017، بعد القبض على 120 شخصًا في عملية موحدة شاركت فيها وكالات إنفاذ القانون من 17 دولة، وقادها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بالتعاون مع الشرطة الهولندية، ووكالة الجرائم الفيدرالية الأسترالية، وجهات أمنية من دول أوروبية".

ويعتبر "Genesis Market" من أكبر المواقع الإجرامية في العالم؛ حيث يتم بيع معلومات شخصية وبصمات رقمية وكلمات مرور، وذلك بأقلّ من دولار واحد؛ مما يتيح للمحتالين الدخول إلى حسابات البنوك والتسوّق الإلكتروني، بالإضافة إلى معلومات تسجيل الدخول إلى "باي بال" و"أمازون" و"نتفليكس"، وغيرها من التطبيقات والمواقع.

ويأتي إغلاق هذا الموقع بعد سلسلة من العمليات الأمنية المنسقة التي نفذتها السلطات الأمنية في جميع أنحاء العالم؛ حيث تم تنفيذ 200 عملية تفتيش عالميًّا، واعتقال 120 شخصًا.