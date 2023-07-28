بمشاركة 11 دولة بقيادة امريكية.. اختتام مناورة بحرية قرب مضيق هرمز

شفق نيوز/ اختتم تحالف بحري متعدد الجنسيات، يضم ممثلين من الولايات المتحدة، والبحرين، والمملكة المتحدة، مناورة بحرية في الخليج.

وأجرى التحالف الذي يضم 11 دولة، تدريبات في المياه بالقرب من مضيق هرمز، بهدف الحفاظ على الأمن البحري الإقليمي وتعزيز الاتصال والتنسيق بين القوات البحرية للشركاء في التحالف.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، إن التدريبات تدعم الجهود متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة لزيادة تناوب القوات التي تقوم بدوريات في وبالقرب من مضيق هرمز مع الشركاء في التحالف في أعقاب سلسلة من عمليات الاستيلاء على السفن التجارية من قبل إيران قبل ثلاثة أشهر.

وتشمل الدول الشريكة للتحالف، ألبانيا، والبحرين، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، ورومانيا، والسعودية، وسيشيل، والإمارات، والمملكة المتحدة، إضافة إلى الولايات المتحدة.

وقال العميد البريطاني، بيتر لوغتون: "أنا سعيد بنتائج تمرين هذا الشهر".

ونقل عنه بيان القيادة المركزية الأميركية قوله "نحن الأقوى عندما نستفيد من شراكاتنا الإقليمية.. إن العمل كتحالف يسلط الضوء على التزامنا الجماعي بالحفاظ على الأمن البحري الإقليمي ".