بمشاركة أمريكا.. الاتحاد الأوروبي يجتمع لمناقشة التوتر الروسي الأوكراني

شفق نيوز / تستضيف العاصمة البلجيكي بروكسل، غدا الاثنين، اجتماعا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بمشاركة نظيرهم الأمريكي، أنتوني بلينكن، لمناقشة التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

وسيرأس مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، الاجتماع الذي سيشارك فيه بلينكن عبر اتصال افتراضي.

ويرتكز الاجتماع على مناقشة تطورات الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية وفي ظل مع ما تعتبره بروكسل "حشدا للقوات العسكرية الروسية ومدى تهديدها للأوضاع الأمنية الأوروبية".

وتتهم السلطات في كييف، والإدارة الأمريكية، وحلفاؤها، روسيا بتحشيد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب حدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وتؤكد روسيا مرارا أن لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.