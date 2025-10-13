بمشاركة أكثر من 70 طائرة.. انطلاق مناورات الناتو النووية في هولندا

شفق نيوز- أمستردام

انطلقت مناورات الناتو السنوية للردع النووي "ستيدفاست نون" يوم الاثنين، في هولندا بمشاركة 71 طائرة.

يذكر أن الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، قد قال، الأسبوع الماضي، ان هذا التدريب سنوي ومنتظم، ويساعدنا هذا على ضمان بقاء رادعنا النووي موثوقا وآمنا وفعالا قدر الإمكان.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن ألمانيا أرسلت عدة قاذفات مقاتلة، بما في ذلك طائرات ذات قدرات نووية، للمشاركة في مناورات الناتو للردع النووي.

ووفقًا للمعلومات المتاحة، ستمثل ألمانيا الحلف بثلاث قاذفات مقاتلة من طراز تورنادو، مجهزة لحمل القنابل النووية الأمريكية، بالإضافة إلى أربع مقاتلات يوروفايتر، كما أكدت السويد وفنلندا نشر مقاتلات للمشاركة؛ إذ ستشارك القوات الجوية السويدية بطائرات JAS-39 غريبن، فيما ستشارك فنلندا بطائرات F/A-18 هورنت. ومن المقرر أيضًا أن الولايات المتحدة ستشارك في التمرين.

وتعرف "ستيدفاست نون" بأنها مناورة سنوية للردع النووي لحلف الناتو، تُدرّب فيها الطائرات والأفراد دون استخدام أسلحة نووية فعلية.