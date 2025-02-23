بمشاركة عشرات الآلاف.. بدء مراسم تشييع نصر الله

شفق نيوز/ انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الأحد، مراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، وخليفته هاشم صفي الدين، وسط حضور سياسي وشعبي كبير.

وبدأت المراسم من مدينة "كميل شمعون" الرياضية، حيث كانت منطلقا للتشييع، بعد تجمع المشاركين بالتشييع فيها، وسط زحف بشري كبير جدا، في كافة طرقات بيروت.

وقد تم نصب شاشات عملاقة في الشوارع المحيطة بالمدينة الرياضية، بالإضافة إلى إقامة 70 مضافة عند الشوارع المؤدية لمكان التشييع والمسيرة.

وتتسع مدرجات ملعب المدينة الرياضية لأكثر من 50 ألف شخص، لكن يُقدّر أن عدد الحشود بلغ عشرات الآلاف في الشوارع المحيطة للمشاركة في المسيرة.

ووفق المنظمين، ستستوعب المدينة الرياضية أكثر من 23 ألف مقعد داخل الملعب، إضافة إلى 55 ألف مقعد على مدرجاتها، وفي الساحات الخارجية، تم تخصيص 35 ألف مقعد للرجال و25 ألف مقعد في جناح مخصص للنساء، وهي أكبر مدينة رياضية في لبنان.

وشهد التشييع مشاركة وفود رسمية من عدة دول، من بينها وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.

وشهد مطار بيروت أيضا وصول عائلات عدد من الشخصيات الإيرانية البارزة، بما في ذلك عائلات الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية السابق حسين أمير عبد اللهيان، والقائد السابق لقوات "فيلق القدس"، قاسم سليماني.

بالإضافة إلى مستشار الرئيس الإيراني محسن رضائي، وشخصيات قضائية مع الوفد الرسمي الذي يضم ما يقارب 40 نائبا.

كما وصل وفد عراقي كبير يضم شخصيات سياسية ودينية و إعلامية إلى مطار بيروت للمشاركة في مراسم التشييع.

وقُتل نصر الله يوم 27 سبتمبر في غارة جوية إسرائيلية أثناء لقائه بقادة في مخبأ بالضاحية الجنوبية لبيروت، وسيواري نصر الله الثرى في مكان قريب أعد خصيصا لدفنه، حيث كان قد دفن بعد مقتله بصورة مؤقتة بجوار ابنه هادي الذي قتل وهو يقاتل في صفوف حزب الله عام 1997.