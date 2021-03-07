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بمشاركة طائرات إسرائيلية وسعودية وقطرية.. دورية لـ"بي-52" الامريكية فوق الشرق الأوسط

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-07T14:43:49+0000
بمشاركة طائرات إسرائيلية وسعودية وقطرية.. دورية لـ"بي-52" الامريكية فوق الشرق الأوسط

شفق نيوز/ أعلن الجيش الأمريكي، يوم الأحد، أن قاذفتين استراتيجيتين من طراز "بي-52 ستراتوفورتريس" تابعتين له نفذتا "دورية جوية متعددة الجنسيات" في أجواء الشرق الأوسط.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أن هذه الدورية الجوية نفذت بهدف "ردع العدوان وطمأنة الحلفاء والشركاء بالتزام الجيش الأمريكي بالأمن في المنطقة".

وأشارت القيادة إلى أن طائرات تابعة لعدة دول شريكة، منها إسرائيل والسعودية وقطر، رافقت القاذفتين خلال الدورية، بالإضافة إلى مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأمريكي.

ولفت البيان إلى أن هذه الدورية تعد رابع انتشار للقاذفات الإستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ بداية العام الحالي.

ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات تظهر مقاتلات تابعة له وهي ترافق القاذفتين الأمريكيتين خلال الدورية.

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