بمشاركة العراق و49 دولة.. إيران تستضيف اجتماعاً لمكافحة العواصف الترابية

شفق نيوز/ من المقرر أن تستضيف إيران، ممثلين عن 50 دولة بينها العراق و15 منظمة دولية في إجتماع دولي تحت عنوان "مكافحة العواصف الرملية والترابية" يومي السبت والأحد من الأسبوع المقبل.

وقال مستشار رئيس منظمة البيئة وسكرتير اللجنة الوطنية لمكافحة الغبار في إيران محمد طهماسبي لوسائل اعلام ايرانية، "سیشارك في هذا الاجتماع الدولي، ممثلون عن 50 دولة و15 منظمة دولية، و 250 خبيرا وأستاذا جامعيا وممثلي المؤسسات التنفيذية والبحثية والتعليمية".

وأضاف أن "عقد هذا الاجتماع مهم جداً من حیث أبعاد مختلفة ويمكن أن يلعب دورا فعالا في مواجهة أزمة الغبار".

وأشار إلى أن "دول المنطقة تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رائدا في مواجهة أزمة الغبار ويثبت السجل والماضي التاريخي أن إيران نشطت في مجال مكافحة التصحر والغبار لسنوات عديدة، كما أن إيران هي الدولة الخامسة التي انضمت إلى اتفاقية مكافحة الغبار".

وأعلن أن "رئيس الجمهورية ابراهیم رئيسي يشارك حفل افتتاح هذا الاجتماع مضيفا أن الاجتماعات الوفود رفيعة المستوى من مختلف الدول ستعقد، وستكون لدينا اجتماعات متخصصة في مجال التنبؤ والإنذار بالغبار والأضرار وتداعياته، وإنشاء مركز إقليمي غرب آسيا وآسيا الوسطى".