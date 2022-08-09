بمساعدة روسية.. قمر صناعي إيراني يمكنه مراقبة اسرائيل وكييف

شفق نيوز/ أطلقت روسيا، اليوم الثلاثاء، قمرا صناعيا ايرانيا الى الفضاء يمكنه مراقبة أنشطة اسرائيل، فيما ترد "مزاعم" بأن موسكو يمكنها أيضا استخدامه للتجسس على كييف.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن "روسيا أطلقت قمرا صناعيا إيرانيا إلى مداره على متن صاروخ روسي أقلع من كازاخستان".

وبينت الوكالة أن "الصاروخ (سويوز) انطلق كما هو مقرر من محطة بايكونور الفضائية بكازاخستان، والمستأجرة من روسيا، وبعد حوالي تسع دقائق من الإطلاق، وضع القمر الصناعي الإيراني "خيام" في المدار.

ولفتت الوكالة الاخبارية الى أن "القمر الصناعي اطلق عليه اسم عمر الخيام، العالم والشاعر الفارسي الذي عاش في القرنين الحادي عشر والثاني عشر".

ووفقا لطهران فإن "القمر الصناعي، المزود بكاميرا عالية الدقة، سيستخدم في المراقبة البيئية وسيظل تحت سيطرتها بشكل كامل".

كما أعلنت طهران إنه "لن تتمكن أي دولة أخرى من الوصول إلى المعلومات التي ستجمعها، وستستخدمها لأغراض مدنية فقط، فيما ترد مزاعم بأن بأن روسيا قد تستخدمها لمراقبة أوكرانيا وسط حربها هناك".

وفي حال نجاح المهمة فإن "القمر الصناعي سيمنح إيران القدرة على مراقبة إسرائيل، ودول أخرى بالشرق الأوسط".

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني "لقطات لعملية الإطلاق على الهواء مباشرة"، مشيرا إلى أن "وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عيسى زارع بور، حضر مراسم الإطلاق في كازاخستان".