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"آبل" تحذر من مشروع قانون أوروبي يقوض "أمن آيفون"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-17T04:51:49+0000
"آبل" تحذر من مشروع قانون أوروبي يقوض "أمن آيفون"

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك، أن قوانين جديدة مقترحة من الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد بتقويض أمن هاتف "آيفون".

وخلال مؤتمر "فيفاتيك" للشركات الناشئة في باريس، تطرق كوك إلى بعض القوانين التي تستهدف "حراس" شبكة الإنترنت مثل "آبل" التي تتحكم في التطبيقات التي يمكن تثبيتها على هواتفها وأجهزتها اللوحية.

وقال إن "القوانين المقترحة قد تفرض التحميل الجانبي على آيفون، وهذا سيكون طريقا بديلا لتنزيل تطبيقات على الآيفون".

والتحميل الجانبي يسمح لمستخدمي "آيفون" بتنزيل تطبيقات مباشرة من الناشرين، وهو ما لا يمكنهم فعله الآن.

وحذر كوك من أن "قواعد الاتحاد الأوروبي المقترحة قد تقوض أمن آيفون والكثير من مبادرات الخصوصية التي أنشأناها داخل متجر التطبيقات".

وأضاف أن "بعض أجزاء مسودة قوانين الاتحاد الأوروبي ليست في مصلحة المستخدم".

وأعرب كوك عن خشيته بشأن الخصوصية والأمان، وأضاف أن "شركة آبل ستشارك بشكل بناء في النقاش ونأمل أن نتمكن من إيجاد طريقة للمضي قدما في تعديل التشريع".

وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف العام الماضي عن مسودة قوانين صارمة تستهدف شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "آبل" و"غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك" ويمكن أن تغير طريقة عمل هذه الشركات.

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