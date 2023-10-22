بلينكن يؤكد وجود تهديدات ضد القوات والأفراد الأمريكيين في الشرق الأوسط من "وكلاء إيران"

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الأحد، وجود تهديدات ضد القوات والأفراد الأمريكيين في الشرق الأوسط، ومصدرها "أنصار وحلفاء إيران" في المنطقة، متوقعا حصول تصعيد من قبلهم ضد واشنطن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في لقاء مع شبكة "إن بي سي نيوز"، إن التهديد الذي تتعرض له القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ينبع من أنصار إيران.. "نحن قلقون، ونتوقع تصعيدا من قبل وكلاء إيران ضد قواتنا وأفرادنا".

وفي وقت سابق اليوم، توقع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أيضاً، تصاعد الهجمات على قواته ومواطنيه في الشرق الأوسط، وقال "نرى احتمالا لتصعيد الهجمات على قواتنا ومواطنينا في الشرق الأوسط ⁧".

وأضاف، "لن نتردد في التحرك العسكري إذا توسع النزاع بالمنطقة"، وقال "ننصح أي بلد أو مجموعة تريد توسيع الصراع أو الاستفادة منه بألا تفعل ذلك"

على الصعيد ذاته، وجهت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم، بمغادرة عائلات دبلوماسييها والموظفين غير الضروريين من العراق، محذرة من عمليات "اختطاف".

ودعت وزارة الخارجية الامريكية، في بيان مواطنيها الى "عدم السفر إلى العراق بسبب الإرهاب والاختطاف والصراع المسلح والاضطرابات المدنية وقدرة بعثة العراق المحدودة على تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين".