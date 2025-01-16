بلينكن يؤكد: تنفيذ اتفاق غزة الأحد المقبل

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الخميس، أن تنفيذ اتفاق غزة سيبدأ الأحد، لافتاً إلى أن "التطبيق الكامل لاتفاق غزة ضروري".

يأتي هذا في وقت لا تزال المفاوضات جارية لحل بعض النقاط العالقة رغم الإعلان عن اتفاق وقف النار بين حماس وإسرائيل أمس.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحافي "توصلنا إلى اتفاق بشأن غزة بعد 15 شهرا من المعاناة"، مردفاً: "ننتظر الإفراج عن أميركيين ضمن صفقة غزة".

وأوضح، أن هذه الصفقة هي دليل على قوة الدبلوماسية الأميركية، مبيناً أن الولايات المتحدة باتت أكثر قوة في مواجهة التحديات.

ومن المقرر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على 3 مراحل، المرحلة الأولى من الصفقة تستمر 6 أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة.

كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين، فضلا عن أميركيين هما: كيث سيجل وساجوي ديكل تشين.

في حين من المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى. ومن المتوقع أن تشمل هذه المرحلة إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.

أما المرحلة الثالثة فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة بإشراف مصر وقطر والأمم المتحدة.