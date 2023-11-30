بلينكن يصل إسرائيل قبل ساعات من انتهاء الهدنة بغزة

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فجر الخميس، إلى تل أبيب، حيث من المتوقع أن يجتمع بالقادة الإسرائيليين لمناقشة "تمديد الهدنة المؤقتة وتعزيز المساعدات الإنسانية" لقطاع غزة.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال مسؤول فلسطيني إن بلينكن، الذي يقوم بزيارته الثالثة للمنطقة منذ هجوم "حماس" في 7 أكتوبر على إسرائيل، من المتوقع أن يزور الضفة الغربية المحتلة حيث من المرجح أن يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت مصادر عبرية، إن "مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، بدأت مناقشات مصيرية بشأن اتفاق الهدنة في قطاع غزة، وهناك احتمال استئناف القتال صباح اليوم الخميس".

الجدير بالذكر، أن الهدنة الإنسانية المؤقتة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية تنتهي صباح اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وفي وقت سابق، أبدت دولة قطر "تفاؤلها" بشأن إعادة تمديد الهدنة مرة أخرى.

ورغم الإجماع الدولي على تمديد الهدنة المؤقتة، لا تزال التفاصيل غامضة حول مصير تمديدها، فيما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر في حركة "حماس" مساء الأربعاء قوله إن ما تم اقتراحه لتمديد الهدنة الموقتة في القطاع "ليس الأفضل" في هذه المرحلة.

وأكد القيادي في حماس باسم نعيم الأربعاء أن الحركة مستعدة للإفراج عن جميع الجنود الإسرائيليين الذين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق إسرائيل سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، وذلك مع استمرار المفاوضات لتمديد الهدنة الموقتة قبل ساعات من انتهائها.

المصدر: RT رويترز