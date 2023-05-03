بلينكن يشكك في رواية موسكو بشأن اغتيال بوتين: أحتاج لجرعة من الملح

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه ينظر بـ"عين الريبة" لكل ما يصدر عن الكرملين، وذلك بعد إعلان موسكو عن استهدافه من قبل طائرتين مسيرتين، فيما أوضح في الوقت نفسه أن قدرات أوكرانيا الحربية تختلف عما كانت عليه سابقاً.

وقال بلينكن في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست: "لقد رأيت التقارير (عن هجوم المسيرات على الكرملين)، لكن لا يمكنني التحقق من صحتها بأي شكل من الأشكال. نحن ببساطة لا نعرف".

وأضاف "أود أن آخذ أي شيء يخرج من الكرملين مع جرعة من الملح. لذلك دعونا ننتظر وسنرى ما هي الحقائق".

واتهمت روسيا أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بالضلوع في محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين في هجوم بطائرتين مسيرتين على قلعة الكرملين في موسكو، وهددت بالرد.

ونفت كييف أي صلة لها بالواقعة، وقال أحد كبار معاوني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إنها إشارة على أن الكرملين يخطط لهجوم كبير جديد على أوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنتقد أوكرانيا إذا قررت بمفردها ضرب روسيا رداً على هجمات موسكو، قال بلينكن إن هذه قرارات يجب أن تتخذها أوكرانيا بشأن كيفية الدفاع عن نفسها.

كما أشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن قدرات أوكرانيا الحربية الآن تختلف عما كانت سابقاً.

وقال إن "أوكرانيا قبل شهر أو شهرين أو قبل ثلاثة أشهر لم تكن كما هي الآن من حيث قدرتها على سبيل المثال في الهجوم المضاد، والتعامل مع العدوان الروسي المستمر".

وكان مسؤول في البنتاغون أفاد الحرة" في وقت سابق بأن وزارة الدفاع الأميركية على علم بالتقارير بشأن استهداف الكرملين، و"لكن لا نملك معلومات حتى الآن عن طبيعة الهجوم وإذا ما كانت أوكرانيا ضالعة به".