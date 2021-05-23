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بلينكن يشكك بجدية إيران في تنفيذ التزاماتها النووية لرفع العقوبات عنها

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-23T15:09:09+0000
بلينكن يشكك بجدية إيران في تنفيذ التزاماتها النووية لرفع العقوبات عنها

شفق نيوز/ شكك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الأحد، بجدية إيران في تطبيق التزاماتها تجاه الاتفاق النووي، لرفع العقوبات عنها.

وقال بلينكن في تصريح صحفي، إن الولايات المتحدة لم تر بعد أي مؤشر على أن إيران ستفعل ما ينبغي عليها فعله من أجل التقيد بالالتزامات النووية في سبيل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وأضاف "أعتقد أن إيران تعرف ما ينبغي لها فعله كي تعاود الامتثال للالتزامات النووية، ولم نر حتى الآن ما إذا كانت إيران مستعدة وراغبة في اتخاذ قرار بفعل ما يتعين عليها فعله. هذا هو الاختبار ولم نر الإجابة بعد".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد أعلن يوم الخميس 20 آيار الجاري، عن التوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات الرئيسية عن إيران.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن روحاني قوله، إن الأطراف المشاركة في مفاوضات فيينا، وافقوا على إلغاء جميع العقوبات الرئيسية المفروضة على إيران، الحديث الآن يجري عن القضايا الجزئية والتفصيلية.

وأضاف "وافقوا على إلغاء العقوبات المفروضة على النفط والبتروكيمياويات والشحن والتأمين والبنك المركزي. لقد اتخذنا الخطوة الرئيسية والكبيرة. وتم الاتفاق الرئيسي".

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