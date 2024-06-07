بلينكن يزور دول المنطقة وعينه على "وقف إطلاق النار"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، أن الوزير أنتوني بلينكن، سيجري الأسبوع المقبل، جولة جديدة إلى الشرق الأوسط، للدفع قدما باقتراح لوقف إطلاق النار بين اسرائيل وحركة حماس.

وهذه الجولة هي الثامنة لبلينكن في المنطقة منذ بدء النزاع في السابع من أكتوبر، وستشمل إسرائيل ومصر وقطر والأردن بين 10 و12 يونيو/حزيران المقبل، بحسب الخارجية الأمريكية.

وتأتي الجولة في الوقت الذي تحاول واشنطن الضغط على إسرائيل وحماس للقبول باقتراح لوقف إطلاق النار أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي.

ويكثف الوسطاء القطريون والمصريون، بدعم من الولايات المتحدة، جهودهم للتوصل إلى اتفاق يوقف الأعمال القتالية ويتضمن إطلاق سراح رهائن إسرائيليين وعدد من المعتقلين الفلسطينيين، لكن مصادر قريبة من المحادثات قالت إنه لا توجد مؤشرات على تحقيق انفراجة.