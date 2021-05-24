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بلينكن يزور ثلاث مناطق عربية لتأكيد دعم واشنطن لأمن إسرائيل

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-24T12:32:10+0000
بلينكن يزور ثلاث مناطق عربية لتأكيد دعم واشنطن لأمن إسرائيل

شفق نيوز / يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن،  زيارة إلى الشرق الأوسط، تشمل القدس ورام الله والقاهرة وعمّان وتستمر إلى يوم الخميس المقبل.

وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن بلينكن "يعتزم خلال زيارته للمنطقة التأكيد على دعم واشنطن لأمن إسرائيل وإعادة العلاقات مع الجانب الفلسطيني".

وأضاف البيان، نقلا عن بايدن "متابعة لدبلوماسيتنا الهادئة والمكثفة لتحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، طلبت من وزير خارجيتنا توني بلينكين السفر إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع".

وتابع "خلال رحلته، سيلتقي الوزير بلينكن مع القادة الإسرائيليين والتطرق إلى التزامنا الصارم بأمن إسرائيل. وسيواصل جهود إدارتنا لإعادة بناء العلاقات مع الشعب والقادة الفلسطينيين ودعمهم، بعد سنوات من الإهمال".

وأشار البتي الأبيض، إلى أن "بلينكن سيعمل على إشراك الشركاء الرئيسيين الآخرين في المنطقة، بما في ذلك الجهود الدولية المنسقة لضمان وصول المساعدة الفورية إلى غزة بطريقة تفيد الناس هناك، وليس حماس، وعلى الحد من مخاطر اندلاع المزيد من الصراع في الأشهر المقبلة".

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