بلينكن يرجئ زيارته إلى الشرق الأوسط لـ"غموض الوضع"

شفق نيوز/ ذكر موقع أكسيوس أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أرجأ زيارته التي كانت مقررة إلى الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، وذلك قبل محادثات وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع.

ونقل الموقع عن مصدرين لم يذكر اسميهما إن سفر بلينكن تأجل بسبب "حالة الضبابية التي تكتنف الوضع".

وفي ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين، تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود دعم الاستقرار الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط اليوم وهو يخطط لزيارة قطر ومصر و"إسرائيل".

ورفضت إيران، يوم الثلاثاء، دعوات وجهتها ثلاث دول أوروبية تطالبها بالإحجام عن شن هجمات انتقامية من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات الإقليمية.

وأصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بيانا مشتركا يوم الإثنين يؤيدون فيه أحدث الجهود التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل التوسط في اتفاق لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال مسؤولون أميركيون أمس الاثنين إنهم يتوقعون أن تنعقد المحادثات يوم الخميس كما هو مخطط لها.