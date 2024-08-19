بلينكن يحذر من أي خطوات توسع رقعة العنف في المنطقة

شفق نيوز/ حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، جميع دول المنطقة، على تجنب أي خطوات أو إجراءات من شأنها توسيع رقعة الصراع والعنف إلى خارج قطاع غزة.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإسرائيلي: "إننا نعمل مع جميع دول العالم لتوجيه رسالة لعدم التصعيد في المنطقة"، مضيفاً "التوصل لوقف إطلاق نار دائم هو الوسيلة المثلى لإطلاق سراح الرهائن".

وأضاف: "خلال الأيام القادمة سيعمل الخبراء على تقديم فهم واضح لتنفيذ الاتفاق"، متابعاً "نتانياهو أكد لي أن إسرائيل قبلت المقترح ويتعين على حماس الآن قبوله، ونحن نتطلع لقبول حماس هذا المقترح للتقريب بين مواقف الطرفين".

وأشار وزير الخارجية الأميركي، إلى أنه سيتوجه إلى مصر وقطر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للدفع بشأن التوصل إلى صفقة".