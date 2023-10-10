بلينكن يجري "زيارة تضامن" لإسرائيل

شفق نيوز/ يجري وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، زيارة إلى إسرائيل، لـ"إبداء التضامن بعد الهجمات المباغتة التي شنتها حركة حماس، بحسب ما أعلنت وزارته.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، لصحفيين، الثلاثاء، إن الزيارة "ستكون رسالة تضامن ودعم".

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أكد في كلمة له الدعم المطلق لإسرائيل بمواجهة حماس.

وأضاف بايدن أن واشنطن مستعدة لتحريك "موارد إضافية" لدعم إسرائيل.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت القيادة المركزية الاميركية، يوم الثلاثاء، وصول وصول حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد إلى شرق البحر الأبيض المتوسط. وقالت القيادة في بيان، إن "وصول حاملة الطائرات هدفه ردع أي طرف يسعى لتصعيد الوضع أو توسيع دائرة هذه الحرب".