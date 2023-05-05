بلينكن يجدد رفض واشنطن التطبيع مع نظام الأسد

شفق نيوز / جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، رفض الولايات المتحدة تطبيع العلاقات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وأعاد بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، التأكيد على موقف واشنطن الرافض لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد، بحسب ما نشر في تغريدة بحسابه على تويتر.

وأوضح الوزير بلينكن أن الولايات المتحدة لا تدعم تطبيع العلاقات مع نظام الأسد حتى يتم تحقيق تقدم سياسي حقيقي تسيره الأمم المتحدة، مثل تطبيق القرار الأممي 2254.

وشدد بلينكن، على ضرورة أن تهيئ سوريا الظروف لتعزيز احترام حقوق الإنسان، ودعم عودة اللاجئين بطريقة آمنة وطوعية.

واجتمع وزراء خارجية العراق وسوريا ومصر والسعودية والأردن في العاصمة عمان لبحث سبل تطبيع العلاقات مع سوريا في إطار تسوية سياسية للحرب التي تعصف بذلك البلد منذ 12 عاما.