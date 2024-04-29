بلينكن يجتمع بوزراء خارجية دول الخليج: الحوثيون يقوضون أمن المنطقة

شفق نيوز/ اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الاثنين، بوزراء خارجية دول الخليج العربي، لبحث حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وقال بلينكن، في كلمة له خلال الاجتماع، إن "اعتداءات الحوثيين تقوض الأمن في المنطقة.. علينا أن نحمي حرية الملاحة في البحر الأحمر".

وبشأن الوضع في قطاع غزة، أشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن "الطريقة الأكثر فعالية لتخفيف الوضع الإنساني في غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار"، مشدداً على ضرورة "تعزيز الجهود لتحقيق الاستقرار ومنع توسع الصراع في المنطقة".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "شهدنا تقدماً ملموساً بشأن المساعدات إلى غزة خلال الأسابيع الماضية، لكن هناك حاجة إلى المزيد".

من جهته قال، رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري: "يجب بذل الجهود لحل كل النزاعات بالطرق السلمية وتجنيب المنطقة مخاطر الحروب".

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، صباح اليوم الإثنين، إلى السعودية، في أولى محطات جولته في الشرق الأوسط والتي تشمل اسرائيل والاردن.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن مسؤول في الخارجية الأمريكية، قوله إن هذه الجولة تهدف إلى تعزيز فرص التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتهدف الزيارة أيضا إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لاتخاذ خطوات ملموسة طالبه بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هذا الشهر لتحسين الوضع الإنساني المتردي في غزة، وفق وكالة "رويترز".