بلينكن: وجهنا ضربة لاقتصاد روسيا سيشعرون بها لسنوات

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، إن بلاده وجهت ضربة لاقتصاد روسيا ستشعر بها موسكو لسنوات، وذلك على خلفية شن روسيا حرباً منذ اسبوع على أوكرانيا وسط إدانة امريكية وغربية واسعة.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي، إن "روسيا تقصف حافلات وسيارات إسعاف وبرج التلفزيون بكييف وساحة تاريخية في خاركيف وهي ليست أهدافا عسكرية".

واوضح، أن "قصف خاركيف ذات الغالبية الناطقة بالروسية لا يتسق مع ادعاء بوتين بأنه يريد حماية الروس في أوكرانيا"، مضيفاً "من التبريرات الكاذبة التي قدمها بوتين لغزو أوكرانيا الحاجة إلى حماية العرقية الروسية".

واشار بلينكن الى "عزم واشنطن فرض عقوبات على 22 جهة في روسيا تشارك في تصنيع السلاح، اضافة الى تجميد ومصادرة ممتلكات النخبة الروسية".

ونبه الى أن "الكلفة الإنسانية في أوكرانيا ستتزايد بمرور الوقت"، مضيفا "أمضينا الشهور السبعة الماضية ونحن ننبه من خطر الاعتداء الروسي ونكشف أكاذيب بوتين".

وتابع "شكلنا خلية لملاحقة وتجميد أصول الشركات الروسية"، محذراً بالقول، "إذا استمرت بيلاروسيا في دعم الحرب فالتداعيات على النظام هناك ستتصاعد".