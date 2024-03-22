بلينكن: هناك تقدم جيد بشأن التطبيع بين السعودية وإسرائيل

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هناك "تقدما جيدا" بشأن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة: "أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يوفر فرصة تاريخية للدولتين، ولكن أيضا للمنطقة ككل".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "أعتقد أننا نقترب من النقطة التي سنتوصل فيها إلى اتفاقات" بشأن التطبيع السعودي الإسرائيلي، لكنه قال إنه "لا يمكنه وضع إطار زمني لذلك".

وذكر: "هذا الشيء.. (خطة التطبيع) كنا نعمل عليه منذ عدة أشهر، في الواقع، كنا نعمل على هذا الأمر بشكل مكثف قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول (هجوم حماس على إسرائيل) وفي الواقع، كان من المقرر أن آتي إلى المنطقة، إلى السعودية وإسرائيل في 10 أكتوبر، ولهذا السبب على وجه التحديد، وهو التركيز فعليا على العنصر الفلسطيني في خطة التطبيع".

وأضاف: "فيما يتعلق بما نحن فيه الآن، ما يمكنني قوله هو أننا حققنا تقدما جيدًا للغاية خاصة خلال الشهر الماضي أو نحو ذلك، لا يزال أمامنا بعض العمل للقيام به، لكنني أعتقد أن التقدم جيد وحقيقي".

وقال مسؤول أمريكي، امس الخميس، إنه لم يتبق سوى عدد قليل من القضايا التي تحتاج إلى حل بين الولايات المتحدة والسعودية للتوصل إلى اتفاق، ولم يقدم المسؤول تفاصيل حول القضايا المتبقية، وفقا لشبكة "CNN" الأمريكية.

وذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية في يناير/كانون الثاني إن حل الدولتين أصبح غير قابل للتفاوض بالنسبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت الولايات المتحدة للإسرائيليين أنه ليس هناك عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر، حيث اعتقد الإسرائيليون أنهم يستطيعون التوصل إلى اتفاق مع السعوديين دون إحراز تقدم كبير بشأن الدولة الفلسطينية.

يذكر أن ولي العهد السعودي التقى، الأربعاء، في مدينة جدة وزير الخارجية الأمريكي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أكد، في رحلاته الأخيرة إلى المنطقة، على أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرارات "صعبة"، والتحرك نحو حل الدولتين إذا كانت تريد تحقيق هذا التطبيع مع السعودية وإذا كانت تريد دعم جيرانها العرب للأمن وإعادة الإعمار في غزة.