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بلينكن: نصغي لهواجس العالم بشأن الأمن الغذائي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-24T15:03:45+0000
بلينكن: نصغي لهواجس العالم بشأن الأمن الغذائي

شفق نيوز/ شدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، على أهمية التركيز على التبعات الجانبية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، لا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، عقد في برلين، إنه "لا يوجد سبب لعرقلة إخراج الحبوب من أوكرانيا"، في إشارة للحصار المفروض من قبل روسيا على صادرات القمح الأوكرانية من البحر الأسود.

وأضاف: "نحن نصغي للهواجس المتعلقة بالأمن الغذائي" لافتا إلى أن التنسيق قائم مع ألمانيا في مختلف القضايا التي تواجه شعبي البلدين.

يأتي ذلك في وقت حذر فيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، من أن العالم يواجه "كارثة" بسبب النقص المتزايد في الغذاء حول العالم.

وقال غوتيريش في خطاب مصور أمام مؤتمر وزاري في برلين بشأن أزمة الغذاء، إن الحرب في أوكرانيا فاقمت الاضطرابات الناجمة عن تغير المناخ وجائحة كورونا وعدم المساواة لتسبب "أزمة جوع عالمية غير مسبوقة" وهي تؤثر بالفعل على مئات الملايين.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن "حرب الحبوب التي تقوم بها روسيا تهدد استقرار الدول"، مؤكدة العمل "بمواجهة جرب الحبوب الخبيثة" من جانب موسكو.

وجاء المؤتمر الصحفي بين الوزيرين الأميركي والألماني على هامش مشاركة بلينكن في مؤتمر برلين الوزاري "متحدون من أجل الأمن الغذائي العالمي".

كما يأتي هذا المؤتمر قبل قمة مرتقبة لمجموعة الدول السبع الصناعية في ألماني، السبت، والتي "ستقدم مجموعة مقترحات ملموسة لزيادة الضغط على روسيا ولإظهار دعمنا الجماعي لأوكرانيا"، حسبما ذكر مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس دون أن يكشف عن هويته.

وقال بلينكن، أن "مجموعة السبع كانت متحدة منذ ما قبل الحرب الروسية على أوكرانيا" مشيرا إلى استمرارية الضغوط على روسيا لإنهاء حربها ضد أوكرانيا.

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