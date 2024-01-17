بلينكن من دافوس: دول الشرق الأوسط تريد تواجدنا في المنطقة

شفق نيوز/ صرّح وزير الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، بأن جميع دول الشرق الأوسط تقريباً متمسكة ببقاء الولايات المتحدة في المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة لبلينكن أمام المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا، المقام في الفترة من 15-19 كانون الثاني/ يناير الجاري، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن "في منطقة مثل الشرق الأوسط، حيث توجد تحديات عميقة ومؤلمة، أسمع من كل دولة تقريباً أنهم يريدون من الولايات المتحدة أن تكون حاضرة في المنطقة، وأن تكون على الطاولة، وأن تلعب دوراً مهماً وقيادياً".