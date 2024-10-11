بلينكن: محور إيران يبحث عن فتح جبهات جديدة بالشرق الأوسط

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، إن بلاده "تعزز الجهود من أجل تفادي توسع الصراع في الشرق الأوسط وتعمل على إيجاد حل دبلوماسي في لبنان".

‎وذكر بلينكن، في تصريح على هامش مشاركته في قمة قادة دول جنوب شرق آسيا المجتمعين في لاوس، إن "الشعب اللبناني وحده هو من يقرر مصيره وهو من يختار رئيسه"، مضيفا "مصلحتنا جميعا خلق بيئة تسمح للناس بالعودة إلى منازلهم".

وتابع: "هناك قلق بالغ في آسيان إزاء المأساة التي يعيشها المدنيون في غزة"، مشيرا إلى أن "لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها أمام الهجمات التي يشنها حزب الله الذي شكل تهديدا مستمرا لإسرائيل".

‎وذكر بلينكن "أننا أمام محور شر بقيادة إيران يبحث عن فتح جبهات جديدة ونحاول تفاديها".