سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بلينكن: لم نعط ضوءاً أخضر للإفراج عن أموال إيرانية محتجزة في العراق

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-11T05:11:54+0000
بلينكن: لم نعط ضوءاً أخضر للإفراج عن أموال إيرانية محتجزة في العراق

شفق نيوز/ نفى وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، صحة ما يُحكى عن أن الإدارة الأميركية، أعطت ضوءاً أخضر لدول، للإفراج عن أموال إيرانية محتجزة بسبب العقوبات الأميركية. 

وقال بلينكن خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إنّ ما يُحكى عن أنّ الإدارة الأميركية أعطت ضوءاً أخضر لدول معيّنة، مثل كوريا الجنوبية أو العراق، للإفراج عن مليارات من الدولارات من أموال النفط الإيراني المجمّدة لديها بموجب العقوبات الأميركية، ليس سوى معلومات "خاطئة".

وأكّد بلينكن أنّ أيّ ضوء أخضر بهذا الشأن "لن يصدر إلا بعد أن تعود إيران إلى الاتفاق النووي". وقال: "إذا عادت إيران إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، فسنفعل الأمر نفسه".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني طالب العراق بالإفراج عن مليارات الدولارات التي تم تجميدها في البنوك العراقية، بسبب العقوبات الأميركية. 

وقال روحاني في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأسبوع الماضي، إن "لدى إيران مليارات الدولارات في البنوك العراقية، وقد تم تجميدها خلافاً للقانون، ورغم الوعود المكررة من قبل المسؤولين العراقيين، فإنه لم يتم الإفراج عنها بعد"، مؤكداً ضرورة الإفراج الفوري عن "الموارد الإيرانية لدى العراق".

ولدى كوريا الجنوبية أيضاً أموال إيرانية مجمدة بموجب العقوبات، وطالبت طهران في يناير الماضي، السلطات الكورية الجنوبية بالسماح لها بالوصول إلى أصولها المجمدة والبالغة قيمتها 7 مليارات دولار، مقابل الإفراج عن الناقلة النفطية الكورية، التي احتجزها "الحرس الثوري" الإيراني في مياه الخليج.

وفي 2018 سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بلاده أحادياً من الاتفاق المبرم بين إيران والدول الكبرى في 2015 والرامي إلى منع طهران من امتلاك قنبلة ذرية، معتبراً أنّ النص غير كاف، وأعاد فرض العقوبات الأميركية عليها.

 

related

وزير النفط الإيراني في قائمتها السوداء.. واشنطن توسع عقوباتها ضد طهران

Date: 2020-10-26 18:01:45
وزير النفط الإيراني في قائمتها السوداء.. واشنطن توسع عقوباتها ضد طهران

بعد مرقة آشكنة.. مسؤول ايراني: شعبنا سيواجه العقوبات الامريكية بالصيام

Date: 2020-02-02 16:57:55
بعد مرقة آشكنة.. مسؤول ايراني: شعبنا سيواجه العقوبات الامريكية بالصيام

واشنطن توغل بفرض العقوبات على طهران .. 6 شركات نفطية جديدة على اللائحة

Date: 2020-10-30 15:33:50
واشنطن توغل بفرض العقوبات على طهران .. 6 شركات نفطية جديدة على اللائحة

ايران ترد على العقوبات الأميركية الجديدة: أسبوع واحد يكفي

Date: 2019-06-08 11:59:13
ايران ترد على العقوبات الأميركية الجديدة: أسبوع واحد يكفي

مسؤول إيراني: العقوبات ألحقت أضرارًا باقتصاد البلاد قيمتها 200 مليار دولار

Date: 2020-03-20 07:26:58
مسؤول إيراني: العقوبات ألحقت أضرارًا باقتصاد البلاد قيمتها 200 مليار دولار

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

Date: 2020-09-03 17:10:06
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

إدارة ترامب بصدد فرض عقوبات على "إيرانيين قمعوا المحتجين"

Date: 2020-11-10 04:47:32
إدارة ترامب بصدد فرض عقوبات على "إيرانيين قمعوا المحتجين"

الرئيس الايراني يعلق على العقوبات الامريكية الجديدة: عطب فكري

Date: 2019-06-25 10:21:46
الرئيس الايراني يعلق على العقوبات الامريكية الجديدة: عطب فكري