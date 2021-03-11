بلينكن: لم نعط ضوءاً أخضر للإفراج عن أموال إيرانية محتجزة في العراق

شفق نيوز/ نفى وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، صحة ما يُحكى عن أن الإدارة الأميركية، أعطت ضوءاً أخضر لدول، للإفراج عن أموال إيرانية محتجزة بسبب العقوبات الأميركية.

وقال بلينكن خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إنّ ما يُحكى عن أنّ الإدارة الأميركية أعطت ضوءاً أخضر لدول معيّنة، مثل كوريا الجنوبية أو العراق، للإفراج عن مليارات من الدولارات من أموال النفط الإيراني المجمّدة لديها بموجب العقوبات الأميركية، ليس سوى معلومات "خاطئة".

وأكّد بلينكن أنّ أيّ ضوء أخضر بهذا الشأن "لن يصدر إلا بعد أن تعود إيران إلى الاتفاق النووي". وقال: "إذا عادت إيران إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، فسنفعل الأمر نفسه".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني طالب العراق بالإفراج عن مليارات الدولارات التي تم تجميدها في البنوك العراقية، بسبب العقوبات الأميركية.

وقال روحاني في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأسبوع الماضي، إن "لدى إيران مليارات الدولارات في البنوك العراقية، وقد تم تجميدها خلافاً للقانون، ورغم الوعود المكررة من قبل المسؤولين العراقيين، فإنه لم يتم الإفراج عنها بعد"، مؤكداً ضرورة الإفراج الفوري عن "الموارد الإيرانية لدى العراق".

ولدى كوريا الجنوبية أيضاً أموال إيرانية مجمدة بموجب العقوبات، وطالبت طهران في يناير الماضي، السلطات الكورية الجنوبية بالسماح لها بالوصول إلى أصولها المجمدة والبالغة قيمتها 7 مليارات دولار، مقابل الإفراج عن الناقلة النفطية الكورية، التي احتجزها "الحرس الثوري" الإيراني في مياه الخليج.

وفي 2018 سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بلاده أحادياً من الاتفاق المبرم بين إيران والدول الكبرى في 2015 والرامي إلى منع طهران من امتلاك قنبلة ذرية، معتبراً أنّ النص غير كاف، وأعاد فرض العقوبات الأميركية عليها.