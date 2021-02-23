بلينكن لتل أبيب: حل الدولتين هو الأفضل لإسرائيل

شفق نيوز/ ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الإسرائيلي، الاثنين، أن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني هو الأفضل لمستقبل إسرائيل.

وقالت الوزارة إن بلينكن أكد لنظيره جابي أشكينازي، في اتصال هاتفي، أن إدارة الرئيس جو بايدن تؤمن ”بأن حل الدولتين هو أفضل سبيل لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تعيش في سلام إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وديمقراطية“.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الرئيس جو بايدن يرى أن التسوية الوحيدة القابلة للاستمرار في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي هي ”حل الدولتين“، لكنه شكك بإمكان إنجاز هذا الحل على المدى القصير.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب داعما كبيرا لإسرائيل.

ورفضت السلطة الوطنية الفلسطينية التعامل مع ترامب بسبب انحيازه لصالح إسرائيل، لا سيما من خلال نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس.