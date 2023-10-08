بلينكن: لا يوجد دليل على وقوف إيران وراء الهجوم على إسرائيل

شفق نيوز / استبعد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الأحد، أن يكون لإيران دور في العمليات العسكرية لحركة "حماس" ضد إسرائيل، في غزة، مؤكداً أن الهجوم الحالي على تل أبيب، هو الأعنف منذ 1973.

وقال بلينكن، في تصريحات صحفية: "لا أرى أي دليل على وقوف إيران وراء الهجوم على إسرائيل، رغم وجود علاقات بين حركة حماس وطهران".

واعتبر الوزير الأمريكي، أن عرقلة مسار العلاقات السعودية الإسرائيلية، قد يكون جزءا من الدافع للهجوم على تل أبيب"، مردفاً بالقول: "ننظر بطلب تقديم الدعم لإسرائيل، وسنعلن قرارنا في وقت لاحق من اليوم".

وبوقت سابق من اليوم، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، ارتفاع عدد قتلى الإسرائيليين بنيران الفصائل الفلسطينية في غزة إلى أكثر من 600، وإصابة أكثر من 2000 شخص.