بلينكن في أول تصريح له: سنضمن زعامة أمريكا للعالم

شفق نيوز/ تعهد وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن، بضمان "الزعامة الأمريكية" في العالم.

وأكد بلينكن في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام موظفي وزارته، بمناسبة أول يوم لعمله بمنصبه الجديد، أن هناك "طرقا وعرة أمامهم"، موضحا: "العالم يتابعنا بعناية حاليا، ويريدون أن يدركوا ما إذا كنا قادرين على معالجة دولتنا، وما إذا كنا سنقود العالم بمثالنا، وما إذا كنا سنراهن على الدبلوماسية مع حلفائنا وشركائنا في مواجهة أكبر تحديات من زمننا، مثل الجائحة وتغيرات المناخ والأزمة الاقتصادية والمخاطر على الديمقراطية والصراعات من أجل العدالة العرقية، بالإضافة إلى التهديد الذي يشكله أعداؤنا وخصومنا على أمننا والاستقرار الدولي".

وتابع: "ثمة حاجة إلى الزعامة الأمريكية في مختلف أرجاء العالم، ونحن سوف نضمنها لأن العالم سيحل مشاكله وسيواجه التحديات القائمة أمامه بشكل أكثر ترجيحا بكثير إن كانت الولايات المتحدة متواجدة هنا".

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تتجاوز أي دولة أخرى في العالم من حيث القدرة على "حشد الآخرين من أجل تحقيق الخير العام".