بلينكن في الشرق الأوسط الثلاثاء المقبل

شفق نيوز/ يصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء المقبل، إلى الشرق الأوسط، في جولة جديدة تشمل دولاً عدة بينها إسرائيل.

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي، عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "بلينكن سيصل إسرائيل، الثلاثاء، في زيارة تشمل عدة دول أخرى بالشرق الأوسط".

وبحسب المسؤول، فإن أهداف جولة بلينكن في المنطقة تشمل محاولة تجديد المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، والترويج لخطة اليوم التالي في غزة، والحرب في لبنان، ومناقشة الرد الإسرائيلي المرتقب على إيران.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن، الخميس، أنه سيرسل وزير خارجيته إلى إسرائيل لمحاولة الدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار.