بلينكن في السعودية.. جولة شرق أوسطية جديدة لإيقاف الحرب

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى مدينة جدة يوم الأربعاء، في جولة جديدة تقوده إلى مصر الخميس وإسرائيل الجمعة في إطار جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر.

ومن المرتقب أن يُجري بلينكن، القادم من العاصمة الفيليبينية مانيلا، محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي التقاه مرات عدة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، قبل التوجه إلى مصر الخميس، المحطة الثانية في جولته الشرق أوسطية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء أن إسرائيل أضيفت إلى جولة بلينكن الشرق أوسطية السادسة منذ السابع من أكتوبر، وقال المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر إن الوزير بلينكن "سيناقش مع قيادة الحكومة الإسرائيلية المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن.

وتتواصل في الدوحة محادثات للتوصل إلى هدنة جديدة عبر الولايات المتحدة وقطر ومصر، وفشلت أطراف الوساطة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل بدء شهر رمضان. لكن جولة جديدة من المباحثات بدأت الأسبوع الماضي تستند إلى مقترح من حركة حماس يقوم في مرحلة أولى على هدنة لستة أسابيع مقابل الإفراج عن رهائن محتجزين لديها، وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في إسرائيل.