بلينكن في الرياض.. أولى محطات جولته الشرق أوسطية

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، صباح الإثنين، إلى السعودية، أولى محطات جولته في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن مسؤول في الخارجية الأمريكية، قوله إن هذه الجولة تهدف إلى تعزيز فرص التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

‎ويلتقي بلينكن في الرياض، مع مسؤولين سعوديين كبار، كما سيعقد اجتماعا أشمل مع نظرائه من خمس دول عربية هي قطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن لإجراء المزيد من النقاش حول شكل الحكم في قطاع غزة بعد الحرب.

‎وتهدف الزيارة أيضا إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لاتخاذ خطوات ملموسة طالبه بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هذا الشهر لتحسين الوضع الإنساني المتردي في غزة، وفق وكالة "رويترز".