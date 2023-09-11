بلينكن عن أحداث 11 سبتمبر 2001: الذكرى تجعلنا نواصل محاربة الارهاب

شفق نيوز/ استذكر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، ذكرى أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 والضحايا من وزارة الخارجية "وأول المستجيبين لانقاذهم، فيما بيّن ان هذه الذكرى تدفع "لمواصلة الكفاح ضد الإرهاب".

وقال بلينكن في بيان بمناسبة ذكرى الحادي عشر من سبتمبر إن "رجال ونساء وزارة الخارجية الأميركية لن ينسوا أبداً ذلك اليوم المأساوي والأرواح العديدة التي فقدت وأول المستجيبين الذين سارعوا إلى المخاطر لإنقاذهم".

وأضاف "نستذكر أيضاً زملاءنا الذين قُتلوا في مثل هذا اليوم من عام 2012 في بنغازي، بليبيا. ولا تزال شجاعتهم وتضحياتهم تشكل مصدر إلهام لهذه الوزارة وأمتنا".

وأضاف بلينكن أن "ذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم في أحداث 11 سبتمبر تذكرنا بالسبب الذي يجعلنا نواصل الكفاح ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال الإرهاب. وفي السنوات التي تلت ذلك وقفنا جنباً إلى جنب مع شركائنا من جميع أنحاء العالم لإنهاء آفة الإرهاب وضمان محاسبة الإرهابيين على جرائمهم"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن وطننا وشعبنا وحلفائنا".