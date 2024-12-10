بلينكن: سنعترف بحكومة سورية اذا نتجت عن عملية شفافة وشاملة

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستعترف بحكومة سورية في المستقبل اذا نتجت عن عملية شاملة وشفافة.

وقال بلينكن، إن "الولايات المتحدة تؤكد مجددًا دعمها الكامل لعملية انتقال سياسي بقيادة وملكية سورية"، مشيراً إلى أن "عملية الانتقال في سوريا يجب أن تؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي".

وتابع، "يجب على عملية الانتقال والحكومة الجديدة في سوريا أن تلتزما بالتزامات واضحة باحترام حقوق الأقليات بشكل كامل".

وشدد بلينكن على ضرورة، "منع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب أو تهديد جيرانها وضمان تأمين أي مخزونات للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية وتدميرها بأمان".

وقال بلينكن، "ينبغي لجميع الدول أن تتعهد بدعم عملية شاملة وشفافة والامتناع عن التدخل الخارجي في سوريا"، لافتاً إلى أن "الولايات المتحدة ستعترف بحكومة سورية مستقبلية تنتج عن عملية شاملة وشفافة".