بلينكن: إسرائيل دمرت دفاعات إيران وأفقدتها القدرة على إمداد حزب الله

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، إنّ إيران "فقدت القدرة" على إمداد حزب الله اللبناني بالأسلحة، مبيناً أن الحزب تراجع إلى شمال نهر الليطاني.

وذكر بلينكن في كلمته أمام المجلس الأطلسي، أن "حزب الله خسر وأصبح من الماضي وهجماته أضرّت باللبنانيين والإسرائيليين".

وأوضح بلينكن، أن الرئيس بايدن اتخذ خطوات سريعة لمنع اتساع الصراع في الشرق الأوسط، مبينا أن قدرات حماس العسكرية وقدرتها على حكم قطاع غزة تقوضت وقدرات إيران تراجعت.

وأشار إلى أن قوات حزب الله تراجعت إلى شمال نهر الليطاني وإيران فقدت القدرة على إمداد الحزب بالأسلحة، لافتا الى أن انهيار نظام الأسد وميزان القوى في الشرق الأوسط تغير بشكل كبير لكن الأوضاع هناك لا تزال خطيرة.

وأكد بلينكن، أن إسرائيل تمكنت من تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية، مشيرا الى أن النزاع بالشرق الأوسط يؤثر على قواعدنا وقواتنا في المنطقة والجماعات الإرهابية تحاول استغلال الوضع.

وتابع، بإمكاننا أن نرسم واقعا جديدا في الشرق الأوسط ينعم فيه الجميع بالسلام والاستقرار.

وعن خطة اليوم التالي في قطاع غزة بعد نهاية الحرب، كشف بلينكن أن إدارة غزة بعد الحرب يجب أن تتولاها السلطة الفلسطينية ولكن مع أدوار مؤقتة للأمم المتحدة وأطراف أجنبية، مؤكدا أن الخطة ستسلم إلى إدارة دونالد ترامب.

وأضاف بلينكن: "نعتقد أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدعو الشركاء الدوليين للمساعدة في إنشاء وتولي إدارة مؤقتة تتحمل المسؤولية عن القطاعات المدنية الرئيسية في غزة".

وأوضح أن الخطة تقوم على انسحاب إسرائيل وإقامة سلطة تحكم غزة، بحيث تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة.

وفي إطار الخطة الجديدة أكد بلينكن أن القائمين على إدارة غزة سيعملون بشكل وثيق مع مسؤول كبير من الأمم المتحدة للإشراف على جهود تحقيق الاستقرار والتعافي في القطاع.

وأوضح أن قوة أمنية مؤقتة ستتشكل من قوات من دول شريكة وعناصر فلسطينيين تم التحقق من هوياتهم.

ودعا المسؤول الأميركي، السلطة الفلسطينية إلى إجراء إصلاحات شاملة وأن تكون هناك وحدة بين الضفة والقطاع. مؤكدا على أن إسرائيل سيتعين عليها قبول غزة والضفة الغربية موحدتين تحت قيادة سلطة فلسطينية بعد إصلاحها.

وشدد على ضرورة تمهيد الطريق ليعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب بحرية وكرامة.

من جانب آخر قال بلينكن إن "على الإسرائيليين التخلي عن الأسطورة القائلة بأنهم قادرون على ضم الأراضي بحكم الأمر الواقع".

وأشار إلى أن إسرائيل توسع المستوطنات وتضم الأراضي بوتيرة أسرع من أي وقت مضى في السنوات العشر المنصرمة.

وعن اتفاق وقف النار في غزة، أكد بلينكن أن حركة حماس قبلت مقترحات الرئيس جو بايدن وأن هناك عمل مع الوسطاء لتنفيذ صفقة التبادل وجعل وقف إطلاق النار في قطاع غزة دائما.

وشدد بلينكن على أنه "لا يمكن القبول بدولة فلسطينية تحكمها حماس التي تريد تدمير مفهوم حل الدولتين".

واعتبر أن حماس سعت لإشعال حرب إقليمية في المنطقة. وأكد أن الحركة قد جندت عددا من المسلحين الجدد يساوي تقريبا من فقدتهم.