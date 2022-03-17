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بلينكن: روسيا تمهد لاستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-17T18:48:03+0000
بلينكن: روسيا تمهد لاستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد أوكرانيا

شفق نيوز / اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الخميس، روسيا، باختلاق الأكاذيب، للتمهيد لاستخدام الأسلحة الكيمياوية، ضد أوكرانيا.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي، إن "استهداف المدنيين بشكل مقصود في أوكرانيا يعد جريمة حرب"، مشيراً إلى أن "الخبراء يعملون على توثيق وتقييم جرائم الحرب المحتملة في الحرب الروسية الأوكرانية".

وأضاف أن "هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أوكرانيا، لم يحقق أهدافه حتى الآن، الأمر الذي دفع المسؤولين الروس إلى تلفيق واختلاق الأكاذيب، من أجل استخدام الأسلحة الكيمياوية لحسم الحرب إلى صالحهم".

ويأتي ذلك، في وقت دخلت العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، الأسبوع الرابع، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.

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