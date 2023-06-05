بلينكن: تطبيع السعودية مع إسرائيل مسألة أمن قومي لأمريكا

شفق نيوز / قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الاثنين، إن إيران ما تزال تشكل الخطر الأكبر على إسرائيل، ومن وجهة نظر الإدارة الأمريكية ستبقى تحت وطأة العقوبات.

وذكر بلينكن في خطاب أمام منظمة "أيباك" المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، "إذا رفضت إيران سلوك طريق الدبلوماسية فكما كرر الرئيس بايدن بوضوح، (تبقى) كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاكها أسلحة نووية".

وأضاف أن "تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل يندرج ضمن المصالح الأمنية للولايات المتحدة"، مردفاً بالقول: "لدى أمريكا مصلحة فعلية على صعيد الأمن القومي في إرساء تطبيع إسرائيلي سعودي".