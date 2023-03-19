بلير: بوتين ليس بامكانه استخدام "العراق" لتبرير غزو أوكرانيا

نقل موقع "دويتشه فيله" الألماني عن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير قوله في الذكرى ال20 لحرب العراق، ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يمكنه استغلال حرب اسقاط صدام حسين، بغزوه لاوكرانيا.

واوضح بلير الذي قاد الى جانب الرئيس الامريكي جورج بوش غزو العراق في العام 2003، ان القوات الروسية قامت بغزو "بلد لديه رئيس منتخب، والذي بحسب علمي، لم يعمد ابدا الى اشعال ازمة اقليمية او يرتكب اي عدوان ضد جيرانه".

وتابع بلير ان صدام حسين في المقابل ارتكب جرائم بحق شعبه، وانخرط في حربين تنتهكان القانون الدولي، واستخدم اسلحة كيميائية لقتل 12 ألف إنسان في يوم واحد.

واضاف بلير "بإمكانك القول على الاقل اننا كنا نزيل ديكتاتورا ونحاول طرح الديمقراطية".

وبعد اشارته الى ان بوتين بامكانه محاولة استخدام غزو العراق الذي جرى من دون تفويض من مجلس الامن الدولي، من اجل تبرير حربه على أوكرانيا، قال بلير "لكنكم كما تعلمون، فانه اذا لم يستخدم هذا التبرير، فسيجد تبريرا آخر".