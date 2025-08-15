بلقاء تأريخي.. ترامب يستعد لاستقبال بوتين في ألاسكا

شفق نيوز- متابعة

من المقرر ان يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لدى نزوله من طائرته في ألاسكا، وفقا لما أفاد به الكرملين.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قبل مغادرة بوتين إلى ألاسكا: "من المقرر أن يهبط الرئيس في تمام الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي، سيستقبله الرئيس ترامب على المدرج".

ونقلت رويترز عن الكرملين قوله: "روسيا تتوقع إحراز نتائج خلال محادثات ألاسكا، التي نتوقع أن تستغرق من 6 إلى 7 ساعات على الأقل".

وأفاد الكرملين، في وقت سابق، الجمعة، أن القمة ستتناول الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى ملفات التجارة والتعاون الاقتصادي والأمن العالمي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه "لن يصدر بيان مشترك بعد القمة"، فيما أكد ترامب أن اجتماعا آخر يضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون ضروريا قبل أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

ويأتي اللقاء المرتقب بينهما في ولاية ألاسكا، التي كانت تاريخيا جزءا من روسيا قبل أن تصبح أمريكية، في سياق يحمل رمزية كبيرة واستراتيجية معقدة، إذ يسعى الزعيمان، عبر هذه القمة، إلى مناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا التي ترسم خطوط الصراع الجيوسياسي بين البلدين.