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أبلغ مقربين منه.. ترامب: سأعود إلى منصبي خلال شهرين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-02T15:19:33+0000
أبلغ مقربين منه.. ترامب: سأعود إلى منصبي خلال شهرين

شفق نيوز / أبلغ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الأربعاء، مقربين منه، أنه سيعود إلى منصبه في البيت الأبيض بحلول شهر آب المقبل.

وذكرت مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ماغي هابرمان، في تغريدة لها على تويتر، أن "ترامب أخبر عددا من الأشخاص الذين يتواصل معهم بأنه يتوقع إعادته إلى منصبه بحلول ذلك الوقت".

وأوضحت هابرمان، أن "حديث ترامب ربما يكون مرتبطا باحتمالية صدور حكم بشأن لائحة اتهام جنائية ضده في مانهاتن".

ويأتي ذلك، بعد أن طرحت المحامية السابقة لترامب، سيدني بأول، فكرة مشابهة، جاء فيها "يجب إقالة الرئيس، جو بايدن، وإعادة دونالد ترامب إلى المنصب".

https://twitter.com/donie/status/1399528736463241221

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