بلغاريا تعتمد اليورو رسمياً بعد عقدين من الانضمام للاتحاد الأوروبي

شفق نيوز- صوفيا

اعتمدت بلغاريا رسمياً، اليوم الخميس، اليورو كعملتها الوطنية اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني، مع تثبيت سعر صرف الليف البلغاري عند 1,95583 لليورو الواحد، لتصبح بذلك الدولة الحادية والعشرين المنظمة لمنطقة اليورو.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق رسمياً في 8 يوليو/ تموز على انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2026، وحدد سعر تحويل الليف البلغاري عند 1,95583 لليورو الواحد.

وانضمت بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي في 1 يناير/ كانون الثاني 2007، وأصبحت الآن الدولة الحادية والعشرين في منطقة اليورو.

وشهدت بلغاريا نقاشاً مجتمعياً واسعاً حول مسألة الانضمام إلى منطقة اليورو، حيث خرج معارضو التخلي عن العملة الوطنية في صوفيا ومدن كبرى أخرى إلى احتجاجات جماهيرية.