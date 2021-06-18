بلد أوروبي يشكو تدفق مهاجرين عراقيين إلى أراضيه

شفق نيوز / طالبت جمهورية ليتوانيا (لاتفيا)، يوم الجمعة، الحكومتين العراقية والتركية، بتعزيز جهودهما للسيطرة على الأشخاص المغادرين من مطارات البلدين، والتصدي لتزايد تدفقات المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون بلادها عبر بيلاروسيا.

وذكرت صحيفة "بلطيق تايمز" في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "وزير خارجية ليتوانيا غابرييليوس لاندسبيرغيس، طالب الحكومة العراقية والحكومة التركية بتعزيز سيطرتهما على المغادرين عبر المطارات".

ونقلت الصحيفة، عن لاندسبيرغيس، قوله "نحن نعول عن الرحلات الجوية المحددة، ولهذا طلبنا اتخاذ إجراءات"، مشيرا إلى سعيه لـ"لقاء وزيري خارجية العراق وتركيا في إيطاليا أواخر حزيران الجاري، خلال استضافة روما اجتماعا وزاريا للتحالف الدولي لهزيمة داعش".

وعن لقائه بالوزيرين العراقي والتركي، أكد الوزير الليتواني، رغبته بـ"مناقشة امكانيات تكثيف عمليات التدقيق في الاشخاص المغادرين وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية"، وفقا للصحيفة.

واشارت "بلطيق تايمز" إلى أن "بيانات دائرة حرس الحدود الحكومية في ليتوانيا، تظهر أن نحو 400 مهاجر غير شرعي، غالبيتهم من العراق، حاولوا دخول ليتوانيا عبر بيلاروسيا حتى الآن خلال العام الحالي، وهو ما يزيد خمسة أضعاف عن العام 2020 بأكمله".