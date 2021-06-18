سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بلد أوروبي يشكو تدفق مهاجرين عراقيين إلى أراضيه

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-18T08:17:52+0000
بلد أوروبي يشكو تدفق مهاجرين عراقيين إلى أراضيه

شفق نيوز / طالبت جمهورية ليتوانيا (لاتفيا)، يوم الجمعة، الحكومتين العراقية والتركية، بتعزيز جهودهما للسيطرة على الأشخاص المغادرين من مطارات البلدين، والتصدي لتزايد تدفقات المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون بلادها عبر بيلاروسيا.

وذكرت صحيفة "بلطيق تايمز" في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "وزير خارجية ليتوانيا غابرييليوس لاندسبيرغيس، طالب الحكومة العراقية والحكومة التركية بتعزيز سيطرتهما على المغادرين عبر المطارات".

ونقلت الصحيفة، عن لاندسبيرغيس، قوله "نحن نعول عن الرحلات الجوية المحددة، ولهذا طلبنا اتخاذ إجراءات"، مشيرا إلى سعيه لـ"لقاء وزيري خارجية العراق وتركيا في إيطاليا أواخر حزيران الجاري، خلال استضافة روما اجتماعا وزاريا للتحالف الدولي لهزيمة داعش".

وعن لقائه بالوزيرين العراقي والتركي، أكد الوزير الليتواني، رغبته بـ"مناقشة امكانيات تكثيف عمليات التدقيق في الاشخاص المغادرين وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية"، وفقا للصحيفة.

واشارت "بلطيق تايمز" إلى أن "بيانات دائرة حرس الحدود الحكومية في ليتوانيا، تظهر أن نحو 400 مهاجر غير شرعي، غالبيتهم من العراق، حاولوا دخول ليتوانيا عبر بيلاروسيا حتى الآن خلال العام الحالي، وهو ما يزيد خمسة أضعاف عن العام 2020 بأكمله".

related

البحر المتوسط يبتلع 83 مهاجراً

Date: 2019-07-04 16:57:59
البحر المتوسط يبتلع 83 مهاجراً

إحصائية بعدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم في 2020

Date: 2020-12-18 14:58:47
إحصائية بعدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم في 2020