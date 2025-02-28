بلد وحيد يخالف إجماع العرب على موعد رمضان

شفق نيوز/ خالفت المغرب، يوم الجمعة، اجماع الدول العربية كافة، بشأن غرة شهر رمضان، عندماً أعلنت الأحد، أول أيام الشهر.

وأعلنت السعودية ومصر وسوريا والكويت وعمان وقطر والإمارات والبحرين والأردن والأراضي الفلسطينية والوقف السني في العراق أن يوم السبت سيكون غرة شهر رمضان المبارك بعد رصد الهلال.

وذكرت وزارة الأوقاف المغربية، أن شهر شعبان سيستوفي 30 يوما غدا السبت، مؤكدة أن "فاتح شهر رمضان المعظم بالمغرب، لعام 1446 هـ، سيكون بعد غد الأحد 2 مارس/آذار 2025".

وأوضحت الوزارة أنها "راقبت هلال شهر رمضان المعظم لعام 1446 هـ، بعد مغرب اليوم الجمعة 29 شعبان 1446هـ الموافق 28 فبراير/شباط 2025."

وبينت أنها "اتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته، وعليه، فإن شهر شعبان سيستوفي 30 يوما غدا السبت."