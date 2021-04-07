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بلد عربي يلغي قانونا سابقا أقر لمقاطعة إسرائيل

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-07T13:31:27+0000
بلد عربي يلغي قانونا سابقا أقر لمقاطعة إسرائيل

شفق نيوز / أصدر مجلس الوزراء السوداني، يوم الأربعاء، قرارا بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، في خطوة جديدة على خطى التطبيع مع تل أبيب.

ويسمح هذا الإجراء بدخول وتبادل البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة إلى السودان.

وكان قانون مقاطعة إسرائيل في السودان، يمنع بشكل كامل التعامل مع إسرائيل سواء بتمثيل شخصي أو مؤسساتي، كما كان يجرم التعامل مع كل الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فيها.

من جهته، رحب وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، بالخطوة السودانية، معتبرا أنها مهمة وضرورية نحو توقيع اتفاق سلام بين البلدين، خصوصا أن التعاون مع السودان يسهم في الأمن والاستقرار الإقليميين، على حد قوله.

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