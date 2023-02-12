بلد عربي يعلن تعرضه لهجمات سيبرانية مصدرها إسرائيل

شفق نيوز / أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، مساء الأحد، تعرض موقعها بنسخه متعددة اللغات، منذ ساعات، لسلسلة من الهجمات السيبرانية، قالت إن مصدرها الجغرافي إسرائيل والمغرب وبعض المناطق في أوروبا.

وذكرت الوكالة الرسمية، في بيان لها، أن "الموقع الإلكتروني للوكالة بنُسخه متعددة اللغات يتعرض منذ ساعات إلى سلسلة من الهجمات السيبرانية الحادة والتي تستهدف اختراقه، ما دفع إلى حجبه مؤقتاً".

وأضافت أن "هذه السلسلة من الهجمات الحادة اتضح أن مصادرها الجغرافية من إسرائيل والمغرب وبعض المناطق من أوروبا".

ورأت الوكالة الرسمية الجزائرية، أن "هذه الهجمات السيبرانية تندرج في إطار حرب إعلامية وإلكترونية تستهدف البلد ككل".