بلجيكا.. الحبس 10 أشهر لشرطي أدين بقتل طفلة كوردية

شفق نيوز / قررت محكمة استئناف بلجيكية، يوم الخميس، حبس شرطي أدين بإطلاق للنار أدى إلى مقتل طفلة كوردية، 10 أشهر فقط "مع وقف التنفيذ"، فضلاً عن غرامة مالية قدرها 400 يورو.

ويعود تاريخ هذه الحادثة، إلى عام 2018، عندما طاردت الشرطة البلجيكية، شاحنة كانت تقل قرابة 30 مهاجراً، على طريق سريع في وألونيا جنوب بروكسل.

وحذرت جمعية "العدالة من أجل مودّة" البلجيكة، بوقت سابق، من أن "التبرئة في هذه القضية ستوجه رسالة كارثية حول إفلات عناصر الشرطة من العقاب".

وكان الادعاء العام البلجيكي، قد طالب في وقت سابق، تأكيد الحكم الصادر في الدرجة الأولى بحق الشرطي (فيكتور مانويل جاسينتو غونسالفيس 49 عاما)، المتهم بـ"القتل غير العمد"، والذي حكم عليه قبل مدة بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ.