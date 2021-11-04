سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بلجيكا.. الحبس 10 أشهر لشرطي أدين بقتل طفلة كوردية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-04T17:08:05+0000
بلجيكا.. الحبس 10 أشهر لشرطي أدين بقتل طفلة كوردية

شفق نيوز / قررت محكمة استئناف بلجيكية، يوم الخميس، حبس شرطي أدين بإطلاق للنار أدى إلى مقتل طفلة كوردية، 10 أشهر فقط "مع وقف التنفيذ"، فضلاً عن غرامة مالية قدرها 400 يورو.

ويعود تاريخ هذه الحادثة، إلى عام 2018، عندما طاردت الشرطة البلجيكية، شاحنة كانت تقل قرابة 30 مهاجراً، على طريق سريع في وألونيا جنوب بروكسل.

وحذرت جمعية "العدالة من أجل مودّة" البلجيكة، بوقت سابق، من أن "التبرئة في هذه القضية ستوجه رسالة كارثية حول إفلات عناصر الشرطة من العقاب".

وكان الادعاء العام البلجيكي، قد طالب في وقت سابق، تأكيد الحكم الصادر في الدرجة الأولى بحق الشرطي (فيكتور مانويل جاسينتو غونسالفيس 49 عاما)، المتهم بـ"القتل غير العمد"، والذي حكم عليه قبل مدة بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ.

related

دولة أوروبية تعلق تراخيص تصدير السلاح للسعودية

Date: 2020-08-07 20:54:31
دولة أوروبية تعلق تراخيص تصدير السلاح للسعودية

بلجيكا تحاكم دبلوماسياً إيرانياً بتهمة التخطيط لتفجير

Date: 2020-11-27 06:50:04
بلجيكا تحاكم دبلوماسياً إيرانياً بتهمة التخطيط لتفجير

بعد ألمانيا.. فيضانات قاتلة غير مسبوقة تجتاح بلجيكا

Date: 2021-07-16 16:24:42
بعد ألمانيا.. فيضانات قاتلة غير مسبوقة تجتاح بلجيكا

بلد أوروبي يشكو تدفق مهاجرين عراقيين إلى أراضيه

Date: 2021-06-18 08:17:52
بلد أوروبي يشكو تدفق مهاجرين عراقيين إلى أراضيه

صحيفة: جلاد داعش في الرقة معتقل لدى قوات كوردية

Date: 2019-08-31 08:17:00
صحيفة: جلاد داعش في الرقة معتقل لدى قوات كوردية

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الهجوم التركي على سوريا

Date: 2019-10-09 19:26:43
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الهجوم التركي على سوريا