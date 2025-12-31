بلجيكا.. إعلان الطوارئ في أقدم وأكبر محطة للطاقة النووية

شفق نيوز- بروكسل

أعلن مركز عمليات الطوارئ في بلجيكا، بعد ظهر الأربعاء، أن رجال الإطفاء باشروا عملهم في موقع محطة تيهانج للطاقة النووية في مقاطعة لييج عقب تسرب لحمض الهيدروكلوريك.

وقال مركز عمليات الطوارئ إن بلاغا ورد حوالي الساعة 12:50 ظهرا بالتوقيت المحلي، يفيد بحدوث تسرب لحمض الهيدروكلوريك في محطة تيهانج للطاقة النووية.

وأكدت خدمات الطوارئ أن فرق الإطفاء لا تزال في موقع التسرب وتستعد للدخول.

وبحسب شركة "إنجي" وقع التسرب في حاوية كانت موضوعة مسبقا في حوض احتواء كإجراء احترازي، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك أي خطر على سلامة السكان.

ومحطة تيهانج للطاقة النووية (Tihange) هي محطة نووية بلجيكية مهمة تقع بالقرب من مدينة هوي على نهر الميز، وتضم مفاعلات من نوع المفاعل المائي المضغوط.

وتعتبر محطة تيهانج من أقدم وأكبر محطات الطاقة النووية في بلجيكا، وتلعب دورا حيويا في إمدادات الطاقة للبلاد.