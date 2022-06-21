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بلجيكا تعيد أفراد عائلات "داعش" من سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-21T07:40:31+0000
بلجيكا تعيد أفراد عائلات "داعش" من سوريا

شفق نيوز/ ذكرت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الدفاع البلجيكية أعادت الى البلاد أفراد عائلات عناصر تنظيم "داعش" من مخيم الهول في سوريا.

وقالت شبكة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية الناطقة بالفرنسية  RTBF، إن "بلجيكا أعادت من مخيم في شمال شرق سوريا يخضع لسيطرة الكورد، 16 طفلا وست أمهات هم أفراد عائلات جهاديين جميعهم بلجيكيون، على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع هبطت ليل الاثنين الثلاثاء".

وأكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس المعلومات التي كشفتها شبكة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية، فيما يُتوقع أن تعلن النيابة البلجيكية الفدرالية المزيد من التفاصيل أثناء مؤتمر صحفي يُعقد في بروكسل.

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