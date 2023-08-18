بلاغ عن "قنبلة" يوقف صلاة الجمعة في مسجد بواشنطن

شفق نيوز/ تسبب بلاغ كاذب في إيقاف صلاة الجمعة في أحد مساجد العاصمة الأميركية واشنطن.

وذكر موقع الحرة الامريكي إن شرطة العاصمة (واشنطن)، توجهت إلى مسجد محمد وأمرت بإيقاف صلاة الجمعة وإخراج المصلين، بعد تلقيها بلاغا من مجهول بوجود قنبلة في المسجد.

وفرض عناصر الشرطة طوقا على المسجد وأغلقت الطرقات المحيطة به، بالتزامن مع وصول خبراء المتفجرات للبحث عن القنبلة التي تم التبليغ عنها.

وانقطع البث المباشر لصلاة الجمعة، الذي يبثه القائمون على المسجد عادة في صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما ظلت الكاميرا موجهة ناحية وقوف الإمام بينما بدا المسجد خاليا من المصلين.